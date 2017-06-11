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Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Papa Francesco'yu Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de ağırladı.

11.06.2017 - 09:55
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20 dakika süren görüşmelerinin ardından saraydaki şapelde kısa süre birlikte dua ederek, haç çıkarttıkları belirtilen iki lider, daha sonra aralarında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin ve bakanların da bulunduğu konuklara birer hitap gerçekleştirdi.

1871 öncesinde Papalık konutu olarak kullanılmış olan Quirinale Sarayı’nda olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Arjantinli Papa, kendi kökeninin de İtalyan olduğunu hatırlatarak, bu ülkeye umutla baktığını dile getirdi.

PAPA, SIĞINMACI KRİZİNİN ALTINI ÇİZDİ

İtalya ve Avrupa’nın birçok sorunla mücadele ettiğinin altını çizen Papa, bunların başında sığınmacı krizi, terörizm ve işsizlik gibi konuların geldiğinin altını çizdi.

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Sığınmacılara ilişkin İtalya’nın yaptıklarına övgüde bulunarak, bu konuda az sayıda ülkenin çabasının yeterli olmadığını ifade eden Papa, yaygın ve etkin bir ululaslarası işbirliğinin kaçınılmaz ve acil olduğunu sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA POLTİKA ÜRETİLMESİ ÇAĞRISI

Papa, İtalya devleti ve İtalyan halkınının, sığınmacılara ve ülkenin orta kesimindeki depremzedelere yardım etmesindeki tutumun kaynağının, hakiki Hristiyan inancından geldiğini söyledi.

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

İtalya da dahil birçok Avrupa ülkesinde gençler arasında işsizlik oranlarının yüksekliğine, aile sorunlarına ve doğum oranının düşmesine de değinen Papa, bunlara ilişkin daha fazla politika üretilmesi çağrısında bulundu.

Papa, İtalya’nın daima Katolik Kilisesi’ni en iyi müttefiki olarak bulacağını da belirtti. İki lider daha sonra, geçen yaz İtalya’nın orta kesimini vuran deprem bölgesinden gelen 200 çocuk ile bir araya geldi.

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama

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