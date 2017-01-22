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Papa'dan Trump yorumu: Bekleyip görelim

Papa Franciscus, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın atacağı siyasi adımları görmeden önce fikir yürütmek istemediğini söyledi.

22.01.2017 - 11:15
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papa

Papa Franciscus, siyasi adımlarını görme fırsatını yakalamadan Donald Trump'la ilgili fikir beyan etmeyeceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trump'a etik değerlere göre hareket etme çağrısında bulunan Papa, ABD başkanının fakirlere ve kimsesizlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Papa, İspanyol gazetesi El Pais'e verdiği röportajda, "Bence bekleyip görmeliyiz. Erkenden konuşmayı ve insanları vaktinden önce yargılamayı sevmiyorum." diye konuştu.

Papa şöyle devam etti: "Nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını göreceğiz ve ondan sonra bir fikrim olacak. Ancak bir şey olabileceği ihtimali yüzünden önceden korkmak, bana göre, pek akıllıca değil."

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