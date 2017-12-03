Papa'nın Myanmar'daki tutumu eleştiriliyor

Papa Francis, Myanmar'da sivil ve askeri liderlerle temaslarının ardından 600.000'den fazla Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'da yaşadığı şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'e geçti.

İLK KEZ ARAKANLI DEDİ

Başkent Dakka'da Arakanlı Müslümanlar'ın hikayelerini dinleyen Papa kendisiyle konuşan sığınmacıları kutsadı. Myanmar ziyareti sırasında 'Arakan' ifadesini kullanmaktan kaçınan Papa, sığınmacılarla bir araya geldiğinde ilk kez bu terimi kullandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Myanmar'da 'Arakanlı' ifadesini kullanmayan Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis, Bangladeş ziyaretinde ilk kez 'Arakan' terimini kullandı. Papa'nın bu tutumu eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu.

Myanmar hükümeti kuşaklardır yaşadıkları ülkede vatandaşlık hakları olmayan Arakanlılar için resmi olarak 'Bangladeşli göçmenler' ifadesini kullanıyordu.

"TANRI'NIN VAROLUŞU BUGÜN AYNI ZAMANDA ARAKAN OLARAK ADLANDIRILIYOR"

Papa "Tanrı'nın varoluşu bugün aynı zamanda Arakan olarak adlandırılıyor." dedi.

ARAKANLILARDAN AF DİLEDİ

Bir araya geldiği 16 Arakanlı Müslüman'dan 'dünyanın ilgisizliği' nedeniyle af dileyen Papa "Biz size yakınız. Durumunuz çok zor. Sizi incitenler adına, dünyanın ilgisizliği nedeniyle sizden af diliyorum. Geniş kalplerinizden sizden istediğimiz affı vşze vermenizi istiyorum" dedi.

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