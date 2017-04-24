Papa’nın o sözlerine Yahudilerden tepki

Roma’da cumartesi günü bir ayine katılan Papa Franciscus, geçen yıl Yunanistan’ın Midilli adasına gittiğini ve orada gördüklerini anımsatarak, “Göçmen karşılama merkezinde insanlar kalabalık halinde yığılmış durumdalar. Bu merkezler adeta toplama kampları gibi.” dedi.

Papa, uluslararası anlaşmaların bugün insan haklarından daha önde geldiğini ifade ederek, Sicilya, Lampedusa ve Midilli’nin göçmenler konusunda gösterdiği cömertliğin Avrupa’nın kuzeyindeki ülkelerde de olması gerektiğini söyledi.

YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ

Bu sözlerin ardından açıklama yapan New York merkezli Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) Başkanı David Harris, toplama kampı benzetmesine tepki göstererek, Papa’ya, seçtiği bu üzücü sözleri yeniden değerlendirmesi çağrısı yaptı. Harris, “Bazı Avrupa ülkelerindeki mülteci merkezlerinde yaşam koşulları zor olabilir ve daha fazla uluslararası ilgiyi gerektiriyor olabilir. Ancak buralar kesinlikle bir toplama kampı değildir.” ifadelerini kullandı.