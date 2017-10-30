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Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

Vatikan'da düzenlenen konferansta konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, "Türkiye’de olanlar için endişeleniyoruz." dedi.

30.10.2017 - 10:26
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Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’da, Avrupa Birliği Episkoposlar Konferansları Komisyonu (COMECE) ile Vatikan’ın işbirliğinde düzenlenen “Avrupa’yı yeniden düşünmek: AB’nin geleceğine Hristiyan katkısı” başlıklı konferansa, aralarında Antonio Tajani ve Franz Timmermans’ın da bulunduğu yüksek düzeyde Avrupalı siyaset insanı ve din adamı ile çok sayıda akademisyen ve gazeteci katıldı.

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco da burada bir konuşma yaptı.

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

"AVRUPA'YI YOK ETMEMELİYİZ"

350’ye yakın katılımcının bulunduğu Sinod Salonu’nda Papa’dan önce söz verilen AP Başkanı Antonio Tajani, “Kutsal Peder, bugün Avrupa’nın geleceğine ilişkin burada ifade edilen düşünceler, vatandaşlarımız ile birlik arasındaki uçurumu kapatmak için bulunmaz bir fırsattır.” dedi.

Avrupa projesine aidiyet duygusunu güçlendirmek için terörizm, yasadışı göç ve gençler arasındaki işsizlik gibi endişelendikleri konularda vatandaşlarına somut cevaplar vermek zorunda olduklarını dile getiren Tajani, daha güçlü bir Avrupa Birliği’ne ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Avrupa’yı yok etmemeliyiz, onu değiştirmeliyiz.” dedi.

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

"OKULLARDAN HAÇ İŞARETİNİ KALDIRARAK..."

Avrupa’nın köklerinin, Hristiyanlığınki il ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen İtalyan siyasetçi, “Diğerlerinin farklılığını da korurken, kim olduğumuzu inkâr edip okullardan haç işaretlerini çıkararak değil, ancak bu kimliğin gücünü yeniden keşfederek başkalarıyla yüzleşmeye ve çeşitlilikleri kabul etmeye kendimizi açabiliriz.” ifadesini kullandı.

"SINIRLARIMIZ DIŞINDAKİ ÜLKELER İÇİN ENDİŞELİYİZ

500 milyon kişiyi temsil eden AP’nin, Avrupa’nın kalbi olduğunun altını çizen Antonio Tajani, “Burada her gün, gerek birlik sınırları içindeki gerekse de dışındaki ülkelerdeki özgürlük, demokrasi ve diğer insan hakları meselelerini savunuyoruz.” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açlıktan çocukların öldüğü Venezuela için endişeleniyoruz. Kutsal Peder, azınlığın acı çektiği ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmekte olduğu Myanmar için de endişeleniyoruz. Aynen Türkiye’de olanlar için endişelendiğimiz gibi, aynen gerçeği ararken bir gazetecinin öldürüldüğü Malta için endişelendiğimiz gibi.”

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

"AVRUPA'DAKİ TARTIŞMALAR SIKLIKLA RAKAM ODAKLI"

Papa Francesco da konuşmasında, Avrupalı siyasetçilere hem tavsiyelerde bulundu hem de eleştiri getirdi. Hristiyanların Avrupa’ya katkısının, rakam değil insan odaklı düşünülmesini sağlamak olduğunu söyleyen Papa, “Ne yazık ki Avrupa’daki tartışmalar sıklıkla rakam odaklı yapılıyor; vatandaş yok, oy var. Göçmenler yok, kotalar var. İşçiler yok, ekonomik göstergeler var. Yoksullar yok, yoksulluk sınırlarına ilişkin rakamlar var” diye konuştu.

Avrupa’nın bir diyalog merkezi olması gerektiğini dile getiren Papa, “Örneğin; Avrupa’daki Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında ortak bir anlayışın geliştirilmesine dinlerarası diyalog ile katkıda bulunulması gerektiğini düşünüyorum.” diyerek, dinin toplumun inşasında olumlu ve yapıcı bir rolü bulunmasına rağmen, “Avrupa’da dine karşı laik bir önyargının” olmasını da eleştirdi.

2 dünya savaşından sonra Avrupa’da barış dönemi yaşanmakta olduğunu hatırlatan Papa, ancak barışın kırılgan bir şey olduğunu söyleyerek, “Siper kazma zamanı değil, birleşik ve uyumlu bir Avrupa için çalışma zamanıdır.” dedi.

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

"AVRUPA DEMOGRAFİK BİR KIŞ VE HAFIZA NOKSANLIĞI YAŞIYOR"

Avrupa’da doğum oranının düşmesine de değinen Papa, bunu, “demografik kışımız” diye nitelerken “Avrupa’da sadece çok az çocuk yapılmıyor, aynı zamanda çok sayıdaki çocuk da doğma hakkından mahrum ediliyor. Belki de gençlere, gelecek için gerekli kültürel ve maddi gereçleri bırakma konusundaki kabiliyetsizliğimizi keşfetmişizdir.” dedi.

Avrupa’nın bir çeşit hafıza noksanlığı yaşamakta olduğunu ifade eden İtalyan asıllı Arjantinli Papa Francesco, yeniden bir dayanışma toplumuna dönüşmelerinin, geçmişlerinin değerini yeniden keşfetmek anlamına geleceğini ve böylece gelecek nesillere umut bırakabileceklerini belirtti.

Öte yandan, göçmenlere karşı Avrupa’da duvarlar örülmesini bir kez daha eleştiren Papa, “Göçmenler birer yük değil, birer kaynaktır ve bir idareci erdemiyle, dikkatle bu mesele yönetilmelidir.” dedi.

Papa, Avrupalı liderlerin, sadece oturdukları yeri işgal etmemesi gerektiğini, bilinçleri uyandırmak için Avrupa’ya yeniden bir ruh kazandırmaları gerektiğini de söyledi.

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

Papa'ya seslenen AP Başkanı: Türkiye için endişeliyiz

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