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Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus çeşitli temaslarda bulunmak üzere Peru'nun başkenti Lima'yı ziyaret etti. Papa'nın geçiş töreninde at, kadın polisi üzerinden attı.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 10:21..
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Papa Franciscus, Güney Amerika'da ziyaretleri kapsamında, Şili'nin ardından komşu ülke Peru'ya ziyaret düzenledi.

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

BİR YANDA PROTESTO BİR YANDA KUTLAMA

Peru'nun başkenti Lima sokaklarında günlerdir protesto edilen Papa'nın geçiş töreninde yüksek güvenlik önlemi alınarak dini liderin gelişinin kutlama havasında geçmesi sağlanıyordu.

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

KADIN POLİS ATTAN DÜŞTÜ

Atlı ve araçlı birçok polisin görev aldığı geçiş töreninde Papa'nın meşhur aracının papamobilin geçtiği esnada üzerinde kadın polis bulunan at huysuzlandı ve kadını sırtından attı. Olayı farkeden Papa Francis ise ‘papamobil'i durdurup kadının yanına gitti.

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü VİDEO

Attan düşen polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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