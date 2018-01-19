Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikabı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın dünyadaki en tehlikeli ülkesi olduğunu iddia ederek ülke sınırına duvar örülmesi talebini tekrarladı.

Son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir sağlık sorunu olan aksesuar meme hakkında Doç. Dr. Can Atalay, hastalık için önemli bilgiler verdi.

1 Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kut'ül - Amare, ilk bölümünün final sahnesinde seyirciyi mest etti.

2 Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.

3 YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı Terör örgütü YPG, Afrin ilçesinden Azez’deki hastanelere düzenlediği saldırıda 12 kişi yaralandı.

4 15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç Trabzonlu genç, eski eşinin nafakasaını ödeyemediği için cezaevine girdiğini söylerek dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyledi.

5 ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi Amerikan basınında, 2017'de ticaret rekoru kıran Çin'i engellemek isteyen ABD'nin ticaret savaşına neden olacağı belirtildi.

6 Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı Rusya'nın İdlib'de Esad rejimine gözyumduğunu belirten Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "Menfaat ilişkileri bozulmadan bu sorun masaya oturarak çözülmeli" dedi.