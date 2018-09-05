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Papaz Brunson'ın davasına bakan savcı değişti

ABD'li Papaz Brunson'ın soruşturmasını yürüten Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, Bilişim Suçları Bürosu'na görevlendirildi.

İHA | 05.09.2018 - 19:18..
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İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı.

BRUNSON DAVASININ SAVCISI BİLİŞİM SUÇLARINA

Eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasının ardından İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görev yapan 6 cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu. Karakaya, FETÖ’nün İzmir’deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınırken, Karakaya’nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’nda görevlendirildiği öğrenildi.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Karakaya’nın yanı sıra cumhuriyet savcıları Maruf Türker, Ayhan Yılmaz, Okan Kılınç ile Erol Sümer’in de yerlerinde değişiklikler yaşandı.

Ayrıca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’ya, mevcut görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verildiği öğrenildi. Savcı Bato da, FETÖ’ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.

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