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Papaz Brunson’ın görev yaptığı kilise satıldı

ABD’li Papaz Brunson’ın pastörlük yaptığı kilise 270 bin dolara (yaklaşık 1.5 milyon TL) satılarak el değiştirdi.

İHA | 17.10.2018 - 15:43..
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İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson, tahliye edildiği 12 Ekim’de ülkesi ABD’ye döndü.

DİRİLİŞ KİLİSESİ SATILDI

Brunson’ın gitmesinin ardından görev yaptığı Alsancak’taki Diriliş Kilisesi de satıldı. Kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin aldı. Doğan ve Çetin’in yaklaşık 1 yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve binayı Papaz Brunson’ın 12 Ekim’deki duruşması öncesi satın aldıkları öğrenildi.

KİLİSE OLARAK HİZMETE DEVAM EDECEK

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı belirtildi.

Öte yandan 20 yıldır kilise olarak hizmet veren iki katlı 90 metrekarelik binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Papaz Brunson’ın görev yaptığı kilise satıldı

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