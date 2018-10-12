Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson, kritik duruşma için sabah saat 05.30 sıralarında ev hapsinde bulunduğu İzmir’deki dairesinden polis araçları eşliğinde alındı.

Papaz, İzmir’den Aliağa’ya götürüldüğü esnada özel harekat polisleri de eskort görevinde bulundu.

EŞİ DE YOLA ÇIKTI

Papaz Andrew Brunson'un karısı Norine Brunson da, Andrew Brunson'un duruşması için güvenlik önlemleri altında yola çıktı. Norine Brunson'un mutluluğu gözler önündeydi.

Brunson’un eşi ve ABD Maslahatgüzarı duruşma salonuna geldi ViDEO



Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı ViDEO



YOĞUN ÖNLEM VARDI

Brunson, ardından da davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne saat 06.45 sıralarında getirildi. Kritik dava öncesi, yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Brunson’un gelişini de ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü ViDEO

AVUKATIYLA GÜNLERDİR HAZIRLIKLAR YAPIYOR

Öte yandan, papaz Brunson’un hakim karşısına çıkacağı dava, saat 10.00 sıralarında başlayacak.

Dünya’nın gözünün çevrildiği dava öncesi ABD tarafından da üst üste açıklamalar yapılırken, son olarak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de Brunson’u evinde ziyaret etti.

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt da, aldığı izinle papazın ev hapsindeki dairesine giderek, duruşmadaki talep ve savunmalar için hazırlık yaptı. Duruşmaya, ABD tarafından da bir takım temsilcilerin katılması öngörülürken, özelikle yabancı basın mensuplarının da davaya ilgisi dikkat çekiyor.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD’li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson’un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi.

Brunson’ın FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.