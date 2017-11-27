Papua Yeni Gine yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine yakınlarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, Papua Yeni Gine'de bulunan Yeni İrlanda Kenti'nin 109 kilometre güney doğusunda bir deprem oldu. Merkezin verilerine göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremin 6.0 büyüklüğünde ve 57 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Depremin bölgedeki etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.

DEPREM ÜLKESİ: PAPUA YENİ GİNE

Geçtiğimiz haftalarda da Papua Yeni Gine'de altı ve üstü şiddettte depremler yaşanıyor.