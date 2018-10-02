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Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Yurt dışında 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar Türk lirası gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA | 02.10.2018 - 08:35..
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Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ HEDEF ALANLARA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HESAPLAR ABD'DEKİ İRANLILARA AİT

Reuters'in haberine göre şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı kaydedildi.
Alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğunun tespit edildiği de bildirildi.

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

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