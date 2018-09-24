Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Antalya Alanya’da Kadir G. isimli muhtar kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti.

"İNŞALLAH GEBERİRSİNİZ ALAYINIZ"

Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine 4 bin TL ceza kesildiğini söyleyerek trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir G. yaptığı paylaşımında "Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtar Kadir G.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kadir G.’nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.