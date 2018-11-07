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Para dedektörlerinin satışında artış

Esnafın korkulu rüyası sahte para son günlerde dikkat çekici bir artış gösterdi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 11:27..
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Yerel market zincirlerinde haftada en az 4 tane 100 TL'lik sahte banknot bulunur hale geldiği belirtiliyor. Bu durum, marketler için para kontrol cihazını kasa gibi bir demirbaş haline getirdi.

50 LİRA BİLE KONTROL EDİLİYOR

Önümüzdeki süreçte marketler, para kontrol cihazlarına daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Hazır giyimciler ise kontrol edilen paranın miktarını 50 TL banknota kadar düşürdü.

Taksilerde de 20 TL'lik sahte banknotlar bile yakalanıyor. Sahte banknotlarla Nişantaşı, Etiler, Erenköy gibi semtlerde daha sık karşılaşılıyor.

"PARA SAYMA MAKİNELERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Dünya gazetesinin haberine göre; marketlerde son günlerde sahte paraya daha sık rastlandığını söyleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, marketlerde bunun üzerine daha fazla önlem almaya başlandığının altını çizdi. Özellikle para kontrol makinelerine daha fazla şubede yatırım yapmaları gerektiğini fark ettiklerini dile getiren Altunbilek, "Biz de kendi marketimizde birkaç adet 100 TL'lik banknotla karşılaştık son bir haftada... Para sayma makinelerinin sayılarını artıracağız" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından para dedektörlerinin satışında önemli bir artış kaydedildi.

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