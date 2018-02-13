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Para dolu çantayı sahibine teslim etti

Atatürk Havalimanı'ndaki bir taksi durağında çalışan İbrahim Demir, peronda bulduğu içinde 12 bin dolar olan çantayı sahibine ulaştırdı.

DHA | 13.02.2018 - 10:24..
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katı taksi durağında kahyalık yapan İbrahim Demir, taksilerin kullandığı peronda deri bir çanta buldu.

Demir, çantanın içinde telefon, Irak pasaportu ve 12 bin dolar (45 bin lira) olduğunu gördü.

POLİSE HABER VERDİ

İbrahim Demir, durumu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne haber verdi. İbrahim Demir, ayrıca Irak Konsolosluğuyla da iletişime geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, Taksiciler Kooperatifi'ni arayarak çantanın Irak vatandaşı Ali Suad Mohsin Jaberi'nin olduğunu ve Jaberi ile birlikte kooperatife geleceklerini söyledi.

Para dolu çantayı sahibine teslim etti

Para dolu çantayı sahibine teslim etti ViDEO

SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Jaberi, taksi durağına gelerek telefon, pasaport ve 12 bin dolar bulunan çantayı taksi durağı görevlisi İbrahim Demir'den teslim aldı.

24 yıldır Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görev yaptığını söyleyen İbrahim Demir, "Böyle olaylara bir kaç defa rastladık. Gece saat 04.00 sıralarında yolcuları dağıtırken arabanın altında bir çanta bulduk. Nöbetçi Amiri Engin Bey ile birlikte arkadaşa bir şekilde ulaştık. Irak'ı aradık. Oradan bağlantı da kurduk. En son havalimanı karakolundan aradılar bizi 'Bir çanta bulmuşsunuz' diye ardından arkadaş geldi. Parasını saydı, 12 bin dolar bir pasaport ve telefon vardı. Arkadaşa teslim ediyorum." dedi.

Para dolu çantayı sahibine teslim etti

TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul'a ödeme yapmak için geldiğini belirten Jaberi ise çantasını bulan İbrahim Demir'e duyarlı davranışı için teşekkür etti.

Para dolu çantayı sahibine teslim etti

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