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Polonyalı olmadığı için şampiyona ödül vermediler

Polonya’nın Skarzysko-Kamienna kentinde düzenlenen 3 Mayıs Anayasa Bayramı Koşusu’nu kazanan Faslı Abderrahim El-Asri’ye, Polonya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle para ödülü verilmedi.

İHA | 09.05.2018 - 10:35..
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Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Skarzysko-Kamienna kentinde belediyenin düzenlediği koşu yarışı ülkenin gündemine oturdu.

Anayasa Bayramı dolayısıyla 3 Mayıs’ta düzenlenen 15 kilometrelik koşu yarışını, yarışın tek yabancı katılımcısı olan Faslı Abderrahim El-Asri kazandı.

POLONYA VATANDAŞI OLMADIĞI İÇİN ÖDÜL VERİLMEDİ

Ancak El-Asri’ye Polonya vatandaşı olmadığı gerekçesiyle birincilik ödülü olarak belirlenen 1100 Zloty (yaklaşık 270 euro) verilmedi.

KÜRSÜYE ÇIKMADI

Yarışın ‘patriotik karakter’ içermesi dolayısıyla para ödülünün yalnızca Polonya vatandaşlarına verileceğini, kendisinin kupayla yetinmek zorunda olduğunu öğrenen Abderrahim El-Asri ise uygulamayı kürsüye çıkmayarak protesto etti.

Polonyalı olmadığı için şampiyona ödül vermediler

Kürsüde birinci için ayrılan yer boş kalırken, ikincilik kürsüsüne Polonyalı Dawid Kubiec, üçüncülük kürsüsüne ise Sylwester Lupiarz çıktı.

VATANSEVERLERİN YARIŞI

El-Asri’nin protestosunun ardından açıklamada bulunan Organizasyon Komitesi, yarışın Almanların, Hollandalıların ya da Kenyalıların yarışı değil, vatanseverlerin yarışı olduğunu belirtti. Yarışa herkesin katılabileceğini ancak “patriotik karakter” taşıması nedeniyle para ödülünün yalnızca Polonyalılara verileceğini ifade eden Komite, kuralların baştan belli olduğunu, Faslı Abderrahim El-Asri’nin de yarış öncesi kuralları okuyup imzaladığı açıklamasında bulundu.

Polonyalı olmadığı için şampiyona ödül vermediler

Yarışın tek yabancı katılımcısı, aynı zamanda şampiyonu olan El-Asri ise konuya ilişkin bilgisi olmadığını, kuralları okumadan imzaladığını söyledi.

Polonyalı koşuculara ödenen ödül miktarları ise şöyle: birincilik ödülü 1100 zloty (270 euro), 900 zloty (215 euro), 600 zloty (150 euro)

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