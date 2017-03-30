Para tartışmasında kardeşini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmail Arslan ile adı öğrenilemeyen ağabeyi arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ağabey, yanındaki tüfekle kardeşi İsmail'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaralanan İsmail Arslan, kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak acil serviste doktorların müdahalesine karşın öldü. İsmail Arslan'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı duyarak hastaneye gelen yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.





Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.