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Para tartışmasında kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki İsmail Arslan, ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaşamını yitirdi.

30.03.2017 - 14:26
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Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmail Arslan ile adı öğrenilemeyen ağabeyi arasında borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ağabey, yanındaki tüfekle kardeşi İsmail'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaralanan İsmail Arslan, kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Para tartışmasında kardeşini öldürdü

Ancak acil serviste doktorların müdahalesine karşın öldü. İsmail Arslan'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı duyarak hastaneye gelen yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Para tartışmasında kardeşini öldürdü

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

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