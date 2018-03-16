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Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

SUV fiyatları yüksek olsa da bu sınıfa ilgi giderek artıyor. Ancak Dodge Durango'yu kullanabilmek için paradan başka şeylere de ihtiyacınız var. Mesela kendinize ait bir benzin istasyonu...

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 10:31..
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Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Amerika'nın kült otomotiv devi Dodge, gücü ön planda tuttuğu araçları ile her zaman gündemde kalmayı başarıyor. Markanın hemen her modeli, alanında üst sıralara oynamayı başarıyor.

Dodge'un SUV modeli olan Durango da, tıpkı kardeşleri gibi kategorisinin en güçlülerinden biri. Güçlü diyoruz, çünkü Dodge konfor ve gösterişten ziyade bu yönüyle kendinden söz edilmesini istiyor.

Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

KAPUTUN ALTINDA CANAVAR YATIYOR

Dodge Durango, üç farklı motor seçeneğiyle kataloglarda yer alıyor. 3.6 litre V6, 5.7 litre HEMI V8 ve 6.4 litre HEMI V8 motorlarıyla yollara meydan okuyan Durango, özellikle V8 motorlarının rakipsiz olduğunu savunuyor.

Standart sürüşü seven kullanıcılar için V6'nın performansı bile fazlasıyla yeterliyken, performans bekleyen kullanıcılar için V8 motorlu Durango modelleri tam bir canavar. Sadece 4,4 saniyede 100 km/s hıza ulaşan V8'li Durango, bu yönüyle alanında zirveyi kimseye kaptırmıyor.

Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

SU YAKSA DAYANMAZ

Her güzel şeyin olduğu gibi güçlü Durango'ya binmenin de bir bedeli var. Araçtan performans bekliyorsanız ve 6,4 litrelik V8 motorlu bir Durango'ya sahipseniz, hemen bir benzin istasyonu satın almaya bakın. Zira, buna ihtiyacınız olacak.

100 kilometrede ortalama 36 litre yakıt tüketen Durango performans kelimesinin hakkını verse de, aracın fiyatının birkaç katı kısa bir süre içinde egzozdan uçup gidiyor.

Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

GÜVENLİK TESTLERİNDE SINIFTA KALDI

Görüntüsü ve performansıyla rakiplerini sollayan Dodge Durango, güvenlik testlerinde rakipleri kadar başarılı olamadı. Geliştirilen yeni güvenlik donanımlarının hemen hemen hepsine sahip olsa da çarpışma testlerinde SUV kategorisi için düşük diyebileceğimiz 3,8 puan ile testleri tamamladı.

Daha eski modelleri de güvenlik konusunda geride kalan Dodge Durango, bu eksiğini de tamamlarsa bir seviye daha atlayacaktır.

Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

YENİ MODELLERİ TÜRKİYE'DE YOK

İncelememizden de anlaşılacağı üzere Türkiye şartları için pek de uygun bir araç olmayan Durango'nun, yeni modelleri Türkiye'de bulunmuyor. Oto galerilerinde, ikinci el otomobil sitelerinde aracın 1998-2001 arası modellerini bulmak mümkün. 2018 model Dodge Durango eğer Türkiye'de satışa sunulsaydı vergiler dahil yaklaşık 350 bin liradan alınabilirdi.

SUV piyasasına baktığımızda, gerçek SUV olmayan modellerin neredeyse bu fiyatlara satıldığını düşünürsek Durango gayet iyi bir seçenek olabilirdi. Ancak en başta da dediğimiz gibi: Eğer bir benzin istasyonunuz varsa!

Paradan daha fazlasına ihtiyaç duyan SUV: Dodge Durango

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