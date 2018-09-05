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Paraguay, Kudüs Büyükelçiliğini Tel Aviv'e taşıyacak

Paraguay, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü görmüş ve Büyükelçiliğini buraya taşımıştı. Yeniden bir karar alan Paraguay, Büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurdu.

İHA | 05.09.2018 - 22:40..
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Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, hükümetinin İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e geri taşımaya karar verdiğini açıkladı.

"BARIŞA KATKI YAPMAK İSTİYORUZ"

Castiglioni, "Paraguay, Orta Doğu'da geniş ve adil bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise Paraguay’ın kararına yanıt olarak, ülkedeki İsrail büyükelçiliğinin kapatılacağını duyurdu.

ABD'nin 14 Mayıs'ta Kudüs Büyükelçiliğini açmasının ardından Guatemala 16 Mayıs'ta, Paraguay ise 21 Mayıs’ta Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

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