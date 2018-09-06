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Paraguay Kudüs'teki büyükelçiliğini kapatıyor

İsrail yönetimi, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını açıklamasının ardından Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 08:42..
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Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

İSRAİL KAPATIYOR

Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini tekrar Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını duyurmasının ardından İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtildi.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

FİLİSTİN PARAGUAY'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇIYOR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatı üzerine başkent Asuncion’da büyükelçilik açılacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devleti’nin Paraguay’ın İsrail büyükelçiliğini yeniden Kudüs’ten Tel Aviv’e taşıma kararını takdir ettiğini vurgulayarak, Filistin büyükelçiliğinin "derhal" Paraguay’da açılacağını kaydetti.

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