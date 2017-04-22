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Paraları pantolonla beraber çaldı

Avcılar'da bir eve giren hırsız, 2 cep telefonu, araç ve işyeri anahtarı ve bir senet çaldıktan sonra aldığı pantolonla binadan indi.

22.04.2017 - 10:35
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Sabaha karşı gerçekleşen hırsızlık olayında, hırsız; binanın arka tarafındaki demir parmaklıklarından üst kattaki mutfağın penceresine tırmandı, pencereyi tornavida ile açarak içeri girdi. 8 kişi bulunan evde, kimseyi uyandırmadan bütün odaları dolaşan hırsız 2 cep telefonu, 10 bin TL'lik çek, 8 kredi kartı ve ev sahibinin bitişikteki manav dükkanına ait çelik kasanın anahtarlarını aldı.

Paraları pantolonla beraber çaldı

Hırsız ev sahibi Zakir Doğan'ın pantolonunu yanına alarak, çevreyi kontrol ettikten sonra dışarı çıktı. Yanına aldığı pantolonun ceplerindeki 13 bin 500 TL'nin bir bölümünü ayakkabısına koyduktan sonra pantolonu çöp konteynerine atarak uzaklaştı.

Paraları pantolonla beraber çaldı

Ev sahibi Doğan, evinin bitişinde bulunan işyerine ait kameraların kaydettiği görüntüleri polise verdiğini bildirerek, "Ben hiçbir zaman bu kadar parayı yanımda bulundurmadım. Sattığım arabanın 6 bin lirasını akşam getirdiler. Ayrıca sabah kredi ödemelerim vardı. ATM'ler sadece bir miktar parayı kabul edebiliyor o yüzden bankaya yatıramamıştım. Perişan olduk. Hırsızın kısa sürede yakalanmasını bekliyorum." dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Paraları pantolonla beraber çaldı

Paraları pantolonla beraber çaldı

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