Paralarını alamayan dizi oyuncuları isyan etti

Dizi bitti ama kriz başladı. Set ekibi paralarını alamadıkları gerekçesiyle isyan etti ve önceki gün yapım şirketi Endemol Shine Türkiye’nin kapısına dayandı. Şirketin Levent’teki binasının önünde eylem yapan oyuncuların arasında Ege Aydan ile Ece Uslu da vardı.

"SABAH KADAR ÇALIŞTIK AMA AÇIZ"

Ege Aydan, “Sabahlara kadar çalıştık. Ama emeğimizin karşılığını alamadık. Bıçak kemiğe dayandı. Resmen açız. Şirket, burada toplanmayalım diye sadece birer bölüm parasını yatırdı. Peki diğerleri ne olacak?” dedi. Diğer oyuncular da şöyle konuştu: “Telefonlarımıza çıkmıyor, sürekli oyalamaya çalışıyorlar. Bizi susturmak istiyorlar. Ama hakkımızı sonuna kadar arayıp mahkemeye gideceğiz.”