Paralimpik Oyunlar nedir

Engel insanın yalnızca aklında, beyninde bulunur sözü, gerçekten engelli bireylerin hayati rolleri açısından özet niteliğinde bir sözdür. Hayatın her yerinde ve hemen her iş kolunda bulunan engelliler, sporda da önemli başarılar elde ederek varlığını göstermektedirler. Engelli sporcuların kendilerini gösterdikleri, birbirleriyle yarıştıkları arenaya Paralimpik Oyunlar denir.

PARALİMPİK OYUNLARI'NIN AMACI

Oyunların orijinal ismi olan "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Engelli sporcuların grup veya bireysel olarak kendi aralarında gerçekleştirdiği bu müsabakalar Olimpiyat Oyunlarından sonra gerçekleştirilir. Engelli bireylerin aslında ne kadar engelsiz olduklarını gözler önüne seren bu oyunların amacı, imkan verildiğinde onların neleri başarabileceğini gözler önüne sermektir.

OLİMPİYATTAN FARKI

Aslında Olimpiyatlar ile Paralimpik Oyunları arasıdna hiçbir fark bulunmamaktadır. Aynı spor dallarının engelli aletleri ile yapıldığı ve aynı şartlar altında yarıştırılan sporcular 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yarışmaktadırlar.

TÜRKİYE'NİN PARALİMPİK BAŞARISI

Uluslararası olarak başarı sıralamasında önemli derecelere sahip olan Türkiye on yıllarda Paralimpik sporculara önemli yatırımlar yapmış ve bu yatırımların karşılıklarını da alıyor.

Özellikle 2016 Rio Oyunlarında önemli başarılar elde eden Paralimpik takımlarımız toplamda 3 Altın, 1 Gümüş, 5 Bronz madalya kazandı. Her ne kadar Uluslararası başarı sıralamasında bu rakamların önemli bir yeri olmasa da Türkiye Paralimpik oyunlarda aldığı başarılarla tarihinde önemli adımlar atıyor, başarılar elde ediyor.