Türk paralimpik sporcuları 26 madayla aldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paolo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular, 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

15 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyonada Sümeyye Boyacı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz alarak dünya şampiyonu oldu.

Şuan 15 yaşında olan Boyacı, 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya geldi. Özel bir okulda ilk okul eğitimini alarak ayakları ile yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrendi.

BALIKLARDAN İLHAM ALDI

Akvaryumdaki balıkları izlerken balıkların da kolu olmamasından etkilenerek yüzmeye karar verdi. 2008 yılında yüzmeye başlayan Boyacı, o günden bugüne bir çok madalya aldı.

TÜRK SPORCULARDAN 26 MADALYA

Beytullah Eroğlu 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, Hamit Demir 2 altın, Nil Şahin 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Uğurcan Özer ile Mustafa Şar birer gümüş, Bülent Oturakçı 2 bronz, Rümeysa Ravza Ormancı ile Muhammed Ali Aydın da birer bronz elde etti.