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Paramedik adayları "Ambulans Rallisi"nde yarıştı

Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 4 etaptan oluşan parkurda hastalara en hızlı müdahaleyi yapabilmek için yarıştı.

25.05.2017 - 07:08
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Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Derneği iş birliğiyle, Ankara Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi'nde düzenlenen "Üniversiteler Arası Ambulans Rallisi"nde (Ankaralli) 8 farklı üniversiteden 12 ekip kıyasıya mücadele etti.

Paramedik adayları

Ankara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Koordinatörü, Öğretim Görevlisi Osman Furkan Ergün, öğrencilerin iş hayatına atılmadan hemen önce sahanın bir anlamda provasını gerçekleştirdiklerini belirterek, yarışın, farklı eğitim metotları içermesi bakımından çok eğitici olduğunu aktardı.

Yarışın medikal acil, çevresel acil, travma ve taşıma etaplarından oluştuğunu söyleyen Ergün, öğrencilerin, yaptıkları uygulamalarla yüksekten düşen ya da kalp krizi geçiren bir kişiye nasıl müdahale etmeleri gerektiğini öğrendiğini ifade etti.

Paramedik adayları

Paramedik Derneği Başkanı Sinan Nural da yarışmayı mezuniyetlerine çok az bir zaman kala paramedik öğrencileriyle bir araya gelmek adına düzenlediklerini dile getirerek, paramediklerin hastane öncesi acil bakımda sağlık uygulamalarını yapan sağlık profesyonelleri olduğunu aktardı.

Paramediklerin hızlı ve doğru karar vermek zorunda olduklarını, aksi halde yanlış bir müdahale yaparak hastada hayati tehlike oluşturabileceklerini anlatan Nural, "Bu sebeple iyi eğitim almaları, iyi bir donanımla mezun olmaları bizim için çok önemli." diye konuştu.

Paramedik adayları

Nural, öğrencilerin yarışma boyunca bilgi ve becerilerini hastaya en doğru müdahaleyi yapmak için kullanacaklarını söyleyerek, etaplarda 112 acil sağlık sisteminde günlük hayatta karşılaşacakları vaka simülasyonlarının olduğunu bildirdi.

Fark yaratmak isteyen öğrencilerin hastalara, uluslararası kılavuzlara göre sistematik yaklaşımlar uygulamaları gerektiğini vurgulayan Nural, uygulamaları gereken sıraya uygun ve en ideal şekilde yapan öğrencilerin öne geçeceğini kaydetti.

Paramedik adayları

Ekipler, medikal etapta senaryo gereği bilinci kapalı olan hastalara hastane öncesi acil müdahalede bulunurken, travma etabında yüksekten düşmüş ya da trafik kazası geçirmiş hastalara müdahale etti. Çevresel etapta, hayvan ısırıkları ve arı sokmalarına karşı ilk müdahaleyi yapan paramedik adayları, taşıma etabında ise hastayı doğru tekniklerle hastaneye ulaştırmak için yarıştı.

Yarışma sonunda birinciliği Şişli Meslek Yüksekokulu ekibi, ikinciliği Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ekibi, üçüncülüğü ise Hacettepe Üniversitesi ekibi kazandı.

Paramedik adayları
Paramedik adayları

Paramedik adayları

Paramedik adayları
Paramedik adayları

Paramedik adayları

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