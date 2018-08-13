Paramedik nedir

Doktorlar toplumun hayat kurtarıcı unsurlarıdır. Hemen hepimiz muhakkak bir kere de olsa doktoru ziyaret etmiş, hastalıklarımızı tedavi ettirmişizdir. Ancak doktorlar kadar önemli görevi olan bir başka sağlık görevlileri de Paramediklerdir.

PARAMEDİK NEDİR

Paramediğin görevi hastane öncesi acil bakım, hastalanma, kaza geçirme gibi bir olayla başlar, hastaneye nakil esnasında ambulansta görev yapan paramedikler, doktorlardan önce hastalara yardım eden ilk yardım müdahalelerini uygulayan kişilerdir.

BİRİNCİ MÜDAHİL SAĞLIK GÖREVLİLERİ

Paramedik; hastanın sorununu tanıyıp, durumunu değerlendirir ve gereksindiği acil bakımı verir. Doktora gerekli olan hasta hakkındaki bilgileri veren paramedik, hastanın sağlığına ilişkin ilk yardım müahalelerini gerçekleştirir.

Paramedik; Ambulans sürme ve ambulansta bulunan bütün malzemelerı kullanma becerisine sahip kişilerdir. Bununla birlikte ükemizde hekim bulunmayan tüm acil yardım ambulanslarında paramedik bulunması zorunludur.