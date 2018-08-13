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Paramedik nedir

Hastane Öncesi Acil Bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikerlerine Paramedik denir.

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Doktorlar toplumun hayat kurtarıcı unsurlarıdır. Hemen hepimiz muhakkak bir kere de olsa doktoru ziyaret etmiş, hastalıklarımızı tedavi ettirmişizdir. Ancak doktorlar kadar önemli görevi olan bir başka sağlık görevlileri de Paramediklerdir.

Paramedik nedir

PARAMEDİK NEDİR

Paramediğin görevi hastane öncesi acil bakım, hastalanma, kaza geçirme gibi bir olayla başlar, hastaneye nakil esnasında ambulansta görev yapan paramedikler, doktorlardan önce hastalara yardım eden ilk yardım müdahalelerini uygulayan kişilerdir.

Paramedik nedir

BİRİNCİ MÜDAHİL SAĞLIK GÖREVLİLERİ

Paramedik;  hastanın sorununu tanıyıp, durumunu değerlendirir ve gereksindiği acil bakımı verir. Doktora gerekli olan hasta hakkındaki bilgileri veren paramedik, hastanın sağlığına ilişkin ilk yardım müahalelerini gerçekleştirir.

Paramedik nedir

Paramedik; Ambulans sürme ve ambulansta bulunan bütün malzemelerı kullanma becerisine sahip kişilerdir. Bununla birlikte ükemizde hekim bulunmayan tüm acil yardım ambulanslarında paramedik bulunması zorunludur.

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