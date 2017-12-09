Paramparça olan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

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Honore De Balzac’ın imkânsız bir aşkın romanı: Vadideki Zambak

Balzac, tüm zamanların en çok okunan ünlü romanı Vadideki Zambak'da, genç delikanlı Felix ve kendisinden yaşça büyük Henriette’nin yasak aşkını çarpıcı bir üslupla anlatıyor.