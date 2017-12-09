Paramparça olan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Sakarya Akyazı'daki Küçücek sapağında bu sabah Feyyaz Cansız yönetimindeki 54 TH 540 plakalı otomobil kavşağa girmek isterken karşı yönden gelen Fatih Toy yönetimindeki 41 H 9452 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil taklalar atarak kullanılamayacak duruma geldi. Minibüste ise ağır hasar oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü Feyyaz Cansız, minibüs sürücüsü Fatih Toy ile minibüste yolcu olan Sıddık Toy kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 3 yaralı kontrol amacıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.