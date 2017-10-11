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Paranormal nedir

Paranormal gözle görülemediği halde yaşanan olaylara veya açıklanamayan durumlara denir.

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Bazen evde yalnız kaldığınızda bir ses geldiğini ya da birşey gördüğünüzü hissedersiniz, hatta hissetmekten öte bu durumun gerçek olduğuna yemin bile edebilirsiniz. İşte bu tür durumlara paranormal olaylar denir.

PARANORMAL NEDİR

Paranormal terimi, "normal dışı", "normal ötesi" anlamına gelmekte olup, telepati, psikokinezi gibi psişik fenomenleri, bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan olayları ve bu olaylarda söz konusu olan psişik yetenekleri belirtmek üzere Parapsikoloji'de kullanılan bir terimdir.

Paranormal nedir

PARANORMAL OLAYLARIN AÇIKLANMASI

Pparanormal olayların bütünü genel olarak insanları korkutmaktadır. aslında insanı kokutan şey paranormal olaydan ziyade bilinmzliktir. Mesela nereden geldiğini bilmediğiniz bir ses sizi yalnız başınayken korkutabbilir, ancak bu sesin nereden geldiğini biliyor olsak bu kadar büyük bir korku ya da endişe yaşamayız.

Paranormal olayların açıklaması genelde dini veya teolojik olarak açıklanırken, bilim paranormal olayları bir gerçekten ziyade yanılma, şaşırma olarak ele almaktadır. Paranormal olayların gerçekliği bilimsel olarak kabul edilmesede çeşitli inançlar bu durumu kutsal kitaplarda geçen sözlerle açıklamaktadır.

 

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