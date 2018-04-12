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Paranoya nedir

Paranoya hastalığına sahip kişiler aşırı kuşkucu olmalarıyla bilinir.

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Paranoya yani diğer adıyla paranoid kişilik bozukluğu bulunan kişiler farklı nedenlerle aşırı şüphe içindedir.

Kişi genellikle çevresindekilere güvensizlik duyar ve kuşkuyla yaklaşır. Yaşadıkları olayları gerçekten uzaklaşarak yorumlarlar. Bu nedenle sosyal hayatlarında büyük sorunlar yaşarlar.

Paranoya nedir

Bu hastalığa sahip kişiler kimseye güvenmezler. Sırların bir gün karşılarına çıkma ihtimalini düşünerek kimseye anlatmazlar ve içe kapanık yaşarlar.

Hiçbir sorun olmasa dahi sorun varmış gibi düşünüp ailelerinden dahi uzaklaşırlar. Oldukça kincidirler. Karşısındakilerin düşüncelerini asla önemsemezler ve davranışlarından farklı anlamlar çıkarırlar.

Kendilerini dünyanın merkezi olarak görüp etraflarında olan her olayı kendileriyle ilgili sanabilirler.

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