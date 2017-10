Paraskevidekatriaphobia (13. Cuma Uğursuzluğu) nedir

Dünyanın birçok yerinde, Cuma günü ve 13 sayısının uğursuzluğuna inanılır. Bu ikisi bir araya geldiğinde ise yani 13. Cuma gününde, insanlar arasında kötü bir olayın gerçekleşeceğinden endişe edilir.

13 rakamının ve Cuma gününün uğursuzluğuna inanılmasının birbirinden ilginç sebepleri var. Bunlardan bazıları şöyle;

Numeroloji'de 12 sayısı bütünlüğü simgeliyor. Yılın 12 aydan oluşması, 12 burç bulunması, 12 saat sistemi, İsrail'in 12 kabilesi, Olimpus'un 12 tanrısı, İsanın 12 havarisi olması gibi sebepler nedeniyle 13 rakamının bütünlüğü bozduğuna inanılıyor.

Cuma'nın uğursuzluğu 14. yy'da Geoffrey Chaucer'ın yazdığı Canterbury Hikayeleri'ne dayanıyor. İsa'nın çarmıha gerildiği günün Cuma olması ve Adem ile Havva'nın Yasak Meyve'yi yediği günün Cuma olması da bu günü uğursuz kılıyor.

Her yıl en az bir ayın 13. günü Cuma gününe denk geliyor. Bu korku nedeniyle dünyanın her yerinde birçok insan bu günde yeni kararlar almıyor, seyahat etmeyi tercih etmiyor. Tercih etse bile 13. odada kalmıyor yada seyahat ederken 13. koltuğa oturmuyor.

Bu fobi o kadar yaygın hale geldi ki filmlere konu dahi oldu.

İşte 13. Cuma uğursuzluğunu konu alan bazı filmler:

- Friday the 13th (3+1 bölüm)

- Friday the 13th: A New Beginning / Friday the 13th Part V (1985)

- Jason Lives: Friday the 13th Part VI (1986)

- Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

- Friday the 13th Part VIII: Manhattan (1989)

- Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

- Jason X (2001) -Freddy vs. Jason (2003)

- Friday the 13th (2009)