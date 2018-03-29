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Paraşütçü komandolardan nefes kesen tatbikat

Türkiye'de hava indirme kabiliyetine sahip Kayseri 1. Komando Tugayı'nın askerleri, gökyüzünde bütün hünerlerini gösterdi.

AA | 29.03.2018 - 07:39..
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Teröristlerin korkulu rüyası paraşütçü komandolar, hava indirme alanındaki yetenekleriyle göz dolduruyor.

Paraşütçü komandolardan nefes kesen tatbikat

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı'nın paraşütçü komandolar eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Paraşütçü komandolardan nefes kesen tatbikat - VİDEO

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI KOMANDOLAR

Terörle mücadelede yıllardır iç güvenlik operasyonlarından etkin şekilde görev alan komandolar, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin "isimsiz kahramanları" olarak bilinen komandolar, askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi.

Paraşütçü komandolardan nefes kesen tatbikat

100 PARAŞÜTÇÜ KOMANDO İLE TATBİKAT

Eğitim programı kapsamında, İncesu ilçesi yakınlarındaki Karasazlık bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, C-160 ve C-130 tipi nakliye uçaklarıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan 100 tam teçhizatlı paraşütçü komando, senaryo gereği düşman bölgesi seçilen bölgeye geldi.

Karasazlık bölgesine paraşütle atlayan askerler yerde güvenli alana konuşlandıktan sonra aynı uçaklardan paraşüte bağlı mühimmat ve araç atıldı. Daha sonra mühimmat ve araçlar kullanıma hazır hale getirildi.

Düşman bölgesindeki köprülerin tahrip edildiği tatbikatın ilk bölümü, terörist unsurların imha edilmesiyle son buldu.

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