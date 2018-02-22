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Paratiroid nedir

Vücuttaki endokrin sisteminin düzenli işlemesine yardımcı olan paratiroid bezleri, kandaki ve kemiklerdeki kalsiyum dengesini sağlar.

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Paratiroid bezleri, tiroid bezlerinin hemen arkasında yapışık vaziyette bulunur. İkisi yukarda ikisi aşağıda olmak üzere 4 adettir. Oldukça küçük boyutlardaki bu bezler sayesinde paratiroid hormonu salgılanır.

Kandaki kalsiyum düzeyini ayarlayan bu hormon vücut dengesi için oldukça önemlidir. Endokrin sisteminin ayrılmaz parçası olan Paratiroid bezlerinin görevi, kandaki kalsiyum oranını takip edip gerektiğinde üretmektir.

Vücutta kalsiyum mineralini saklama görevini gören kemiklerde, paratiroid hormonu salgılandığı esnada kalsiyum salımı gerçekleşir. Hormon salgılanmadığı takdirde kalsiyum kemiklerde depo edilmeye devam eder.

Ayrıca bu hormon, böbreklerde kalsiyumun emilmesine katkı sağlar.

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