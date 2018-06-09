Paravan şirketin pos cihazıyla tefecilik oyunu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, pos cihazı tefeciliğine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Büro ekiplerince, 8 ay süren teknik ve fiziki takip üzerine başlatılan operasyonda, pos cihazı tefecilerinin kullandığı sistem polis tarafından deşifre edildi.

33 KİŞİYE GÖZALTI, BİRİ BANKA MÜDÜRÜ

Operasyonda, üçüncü kişiler üzerinden kurulan tabela şirketleri aracılığıyla, örgütlü bir şekilde tefecilik yaptıkları iddia edilen, aralarında bir banka müdürü ve banka çalışanlarının da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

YÜZLERCE KREDİ KARTI BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 26 adet pos cihazı, sanal pos cihazı için kullanılan 3 adet bilgisayar, değişik kişilere ait yüzlerce kredi kartı ve 150 bin lira nakit paraya, suç eşyası olarak el konuldu. Bu arada, örgüt üyelerinin pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 10 işyeri mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

BANKA ÇALIŞANLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Gazetecilere pos tefeciliği sistemini anlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi, örgüt üyelerinin suçla ilgisi olmayan kişilerin kimlik bilgileri ile şirket kurduğunu, bazı mağdurların ise kendi adlarına açılan bu şirket ve firmalardan haberlerinin olmadığını söyledi. Adına firma veya şirket kurulan bazı kişilerin de organizasyonun bir parçası olduğunu ve bu işten kazanç sağladıklarını ifade eden polis yetkilisi, örgüt üyelerinin, kendileriyle irtibatı olan banka çalışanları aracılığıyla kurulan bu firmaların adına pos cihazı elde ettiğini kaydetti.

BÜYÜK DOLANDIRICILIK

Takip ettikleri örgüt üyelerine yardım eden banka çalışanlarını tespit ettiklerini belirten yetkili, "Tedbirlerimizden kaçmak için banka çalışanlarına büyük komisyonlar vererek işbirliği yapıyorlar. Sanal ortamda online satış sitesi kurarak, aslında hiç satışı yapılmayan ürünler üzerine naylon faturalar kullanıyorlardı. Pos cihazlarından yüksek miktarlarda paraların ve faturaların kesildiğini de gördük. Normalde çekilen paralar bir şirketin çekebileceği miktarlarda değildi. Örgüt üyelerinin bu yolla yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiğini belirledik. Pos tefeciliğindeki temel mantalite; satışı yapılmayan bir ürünü, sanki satışı yapılmış gibi göstererek, mağdurlardan yüksek faizlerle gelir elde ediyorlar. Örgüt üyelerinin de kendi içlerinde performans sistemleri kurdukları, en çok kazanç elde edenlere komisyon verdikleri de ortaya çıktı. Pos cihazlarının yakalanmaması için, cihazları farklı illere yolladıklarını, oralarda da çekimler yaptıklarını anladık." dedi.





8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandı. Sorguları devam eden şüphelilerin daha sonra savcılığa sevk edileceği belirtilirken, olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişinin aranmasına da devam edildiği öğrenildi.



