Paravolley nedir

Paravolley; 10 x 6 metrelik köşegen sahada erkeklerde 1,15 m bayanlarda 1,05 metre yüksekliğindeki filelerde oynanan bir voleybol türüdür.

OTURARAK VOLEYBOL

Bilinen voleyboldan farkı, servis vuruşu, hücum vuruşu ve blok esnasında oyuncunun vücudunun bir bölümünün yerle temas halinde olması gerekliliğidir.

Paravolley, ilk olarak 1956 yılında Hollanda Spor Komitesi tarafından kurulmuştur ve şu an dünyanın birçok yerinde oynanmaktadır. Maliyeti düşük olan bu spor branşı, Türkiye'de ilk adımı 2005'te atılmıştır.

TÜRKİYE'DE ÇOK YENİ

BESF tarafından 2006'da branş olarak tanınmasından bu yana Türkiye şampiyonaları, Milli Takım kampları ve özel turnuvalar yapılmasına karşın ancak geçtiğimiz yıl paravolley ligi kurulabilmiştir.