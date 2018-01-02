Parayı yere attı, telefonu kaptı

Hırsızlık olayı geçtiğimiz 21 Kasım 2017 günü saat 15.10 sıralarında Ümraniye’deki bir mağazada meydana geldi.
Öğle saatlerinde mağazaya gelen müşteri kılığındaki hırsız, alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi.
BAŞKA PARA UZATIP ÜSTÜNÜ İSTEDİ
Kasadaki çalışana bir miktar para veren hırsız, ardından parayı geri alarak cüzdanını çıkarttı. O esnada çalışana başka para uzatan hırsız, tekrardan parayı geri alarak çalışandan paranın üstünü istedi.
Parayı yere attı, telefonu çaldı VİDEO
ÇALIŞAN EĞİLİNCE TELEFONU ÇALDI
Çalışanın durumu fark etmesi üzerine aldığı paraları üstüne atan hırsız, çalışanın yere eğilmesini fırsat bilerek cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.