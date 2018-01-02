Parayı yere attı, telefonu kaptı

Gazeteci Nevzat Çiçek, İran'da yaşanan olaylarla ilgili devrik Şah Pehlevi'nin ardıllarının protestolara, sosyal medyayı da kullanarak destek verdiğini söyledi.

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde destek alan göstericiler, İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.

Dilan Çıtak olarak tanınan genç şarkıcı, artık Dilan Tatlıses olarak anılacak.

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

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Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da bir gecede iki katına çıkan benzinin litre bazındaki satış fiyatı, benzincilerin krizi fırsata çevirme çalışmalarına neden oldu.