taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7687
EURO
4,6322
ALTIN
162,15
PETR
69,6700

Parçaladığı tilki ve doğanla poz verdi

Sakarya'da ezerek öldürdüğü tilki ve silahla vurduğu doğanla özçekim yapan Ö.D. fotoğrafın altına, "Ben öldürmem ezer geçerim" yazdı.

DHA | 23.01.2018 - 19:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşaan Ö.D., ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü.

HAYVANLARI KATLEDİP, FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Hayvanları katleden Ö.D. doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu 'Sabah kuşu buna diyorlar galiba' ve 'Ben öldürmem ezer geçerim' notuyla paylaştı.

Parçaladığı tilki ve doğanla poz verdi

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi.

Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Ö.D. hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu. Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.

Parçaladığı tilki ve doğanla poz verdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

282
YPG'lilerin cesetleri gömülmeye götürüldü

YPG'lilerin cesetleri gömülmeye götürüldü

956
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

344
Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

591
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

292
Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM