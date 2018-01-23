Parçaladığı tilki ve doğanla poz verdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşaan Ö.D., ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü.

HAYVANLARI KATLEDİP, FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Hayvanları katleden Ö.D. doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu 'Sabah kuşu buna diyorlar galiba' ve 'Ben öldürmem ezer geçerim' notuyla paylaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi.

Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Ö.D. hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu. Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.