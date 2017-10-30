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Pareidolia nedir

İnsanların herhangi bir şekli insan yüzüne benzetme konusunda yaşadığı psikolojik rahatsızlığa Pareidolia denir.

30.10.2017 - 17:27
  1. Haberler
  2. İpucu

Bazen bir nesnenin üzerinde insan yüzüne benzeyen bir şekil gözünüzde canlanabilir. Ya da bir bitkinin yaprağı veya hayvanın tüylerindeki desen size zihninizde insan silüetini canlandırabilir. Bu durum zaman zaman hayal gücü ile adlandırılsa da psikolojik bir rahatsızlığın belirtisi de olabilir.

Pareidolia nedir

PAREİDOLİA RAHATSIZLIĞI ZARARLI MIDIR

Parediloia herşeyden önce bir hastalık değil, sadece rahatsız edici bir psikolojik bir fenomendir. İnsana herhangi bir zararının resmen bulunduğu kanıtlanmadığı gibi psikolojiyi etkilediği durumlarda profesyonel destek alınması önerilmektedir.

Pareidolia nedir

ŞİZOFRENİ İLE PAREİDOLİA AYNI ŞEY MİDİR

Şizofreni ve Pareidolia psikolojik iki rahatsızlıktır. Ancak aynı şeyler değildir. Şizofreni olmayan şeylerin görüldüğü, hatta olmayan şeyler varmış gibi davranarak yaşamaya devam etme biçimi ve aynı zamanda bir sağlık, ruh bozukluğudur. Pareidolia'da ise varolan şey insan yüzüne benzetilir.

Pareidolia nedir

Örneğin kimse olmadığı halde karşısında biri varmış gibi sohbet eden bir kişiye şizofreni denirken, Bir soğanın içinde gülen veya kızan bir surat gören kişi Pareidolia'dan muzdariptir.

Pareidolia nedir

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