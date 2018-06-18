Paris banliyö treninde doğum

Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, bir kadının yerel saatle 11.40'ta trende doğurduğunu açıkladı.

Fransız basını da doğum için gerekli tüm belgelerle banliyö trenine binen kadının, başkentin dünyaca ünlü Opera Meydanı yakınlarında doğum yaptığını ve Auber istasyonunda trenden indirildiğini duyurdu.

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