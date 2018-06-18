taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.243
USD
4,7219
EURO
5,4793
ALTIN
194,41
PETR
74,3400

Paris banliyö treninde doğum

Fransa'da banliyö treniyle doğumevine yetişmeye çalışan bir kadın, başkentin en yoğun istasyonlarından Auber'de doğum yaptı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 16:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, bir kadının yerel saatle 11.40'ta trende doğurduğunu açıkladı.

Fransız basını da doğum için gerekli tüm belgelerle banliyö trenine binen kadının, başkentin dünyaca ünlü Opera Meydanı yakınlarında doğum yaptığını ve Auber istasyonunda trenden indirildiğini duyurdu.

Paris banliyö treninde doğum

ULAŞIM DURDU

Adı açıklanmayan kadına ilk müdahalenin istasyonda yapıldığı belirtildi. Banliyö treni hattındaki sürpriz doğum nedeniyle Charles de Gaulle Etoile ve Nation istasyonları arasında tren ve metro seferleri iptal edildi. Seferler, yaklaşık bir saat sonra yeniden başlatıldı.

Yetkililer, Necker Hastanesi'ne kaldırılan anne ve erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

DOĞUM HEDİYESİ: ÜCRETSİZ ULAŞIM

RATP yönetimi, doğum hediyesi olarak bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlardan ücretsiz yararlanma olanağı sağlanacağını duyurdu. 
108 kilometre uzunluğuyla Paris ve banliyölerinde 46 tren garına uğrayan RER A hattında yılda 308 milyon yolcu taşınıyor.

    Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
    YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
    İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

    İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

    336
    GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

    GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

    320
    Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

    Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

    72
    TSK'da yeni askerlik modeli

    TSK'da yeni askerlik modeli

    151
    Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

    Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

    162
    Türk askeri Münbiç'e girdi

    Türk askeri Münbiç'e girdi

    253
    Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

    Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

    128
    VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
    OYUNMOYUN.COM