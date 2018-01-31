Paris Belediyesi çöp raporuna 224 bin euro ödedi

Haftalık Le Canard Enchaine gazetesinin bugün yayımlanan sayısında, Paris Belediyesi'nin şehrin durumu ve sokakların temiz tutulması hakkında yaptığı bir çalışmaya yer verildi.

Haberde, Belediye Başkanı Hidalgo'nun, bir araştırma şirketine, 15'er kişiden oluşan 7 komisyon kurularak şehirdeki hijyen ve sokakların temizliği ile ilgili sorunların araştırılması görevini verdiği kaydedildi.

14 SAYFALIK RAPORUN BEDELİ 224 BİN EURO

Bu kapsamda şehrin genel sorunları ve temizlikle ilgili tavsiye niteliğindeki görüşlerin bir araya toplandığı belirtilen haberde, çalışma sonrası yayınlanan 14 sayfalık rapora belediyenin toplam 224 bin 580 euro ödediği bildirildi.

Sayfası 16 bin 41 euro eden tavsiye niteliğindeki raporun şehir bütçesinden karşılandığı aktarılan haberde, Hidalgo'nun rapora ödediği fahiş fiyatın israf olarak değerlendirildiği belirtildi.

Hidalgo, seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, Paris'i daha temiz bir şehir haline getirmek için vatandaşların tavsiyelerine başvurulacağını ve danışma toplantıları düzenleyeceklerini söylemişti.

FARELER İSTİLA ETTİ

Dünyanın en çok turist çeken kentlerinden Paris, son dönemde fare istilası ile gündeme geliyor. Fare ve türevi kemirgenler uzmanı Pierre Falgayrac, La Croix gazetesine yaptığı açıklamada, Paris'te kişi başına ortalama bir farenin düştüğünü kaydederek, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda ve 300 gram ağırlığında olan milyonlarca farenin, son günlerde kentteki çöp konteynerlerini hedef aldığını belirtmişti.





