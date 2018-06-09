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Paris Hilton Antalya'da

Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton, Antalya'ya geldi.

AA | 09.06.2018 - 23:22..
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Belek Turizm Merkezi'ndeki Land Of Legends'te gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'a katılmak üzere kente gelen Paris Hilton, Antalya Havalimanı CIP Bölümü'nden giriş yaptı.

Paris Hilton Antalya'da

"ŞOVDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Organizasyon yetkilileri tarafından karşılanan Hilton'a, aktör nişanlısı Chris Zylka da eşlik etti.

Gazetecilere poz veren Hilton, "Harika bir şehre geldim. Şovda görüşmek üzere." dedi.

Hilton, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Paris Hilton Antalya'da VİDEO

Paris Hilton Antalya'da

TÜRK MANKENLER EŞLİK EDECEK

Hilton, yarın Dosso Dossi Fashion Show kapsamında düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.

Hilton, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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