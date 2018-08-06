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Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

KKTC'nde konser düzenleyen Paris Hilton burada kaldığı otelde yediği sabah kahvaltısını "Türk kahvaltısı zamanı" diye sosyal medyada paylaştı.

İHA | 06.08.2018 - 16:14..
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Etkinlik için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Paris Hilton, kaldığı otelde servis edilen Türk kahvaltısına duyduğu lezzeti göstermek için kahvaltıyı videoya çekip hayranları ile paylaştı.

KONSER ÖNCESİ SEVENLERİNİ SELAMLADI

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel’de Dj’lik yaparak KKTC'ne her yerden gelen hayranlarına çoşkulu saatler yaşattı. Yoğun ilgi olan gecede, Paris Hilton ile fotoğraf çekilmek için izdiham yaşandı. Dikkatleri üzerine çeken kıyafeti ile sahne alan Hilton konser öncesi kısa bir konuşma yaparak gelenleri selamladı.

TÜRK KAHVALTISINA BAYILDI

KKTC'nde kaldığı otel odasında yediği sabah kahvaltısına  duyduğu hayranlığı ve beğenisini “Türk kahvaltısı zamanı” başlıkla sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı. KKTC'nde mutlu olduğunu ve gezemeye olan düşkünlüğünü anlatan Hilton, başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söylerken gazetecilerin  "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı VİDEO

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