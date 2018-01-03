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Paris Hilton'a sevgilisinden evlenme teklifi

Ünlü şarkıcı Paris Hilton'a, aktör sevgilisi Chris Zylka'dan evlenme teklifi geldi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 08:06..
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Geçtiğimiz Şubat ayından beri birlikte olan Paris Hilton ve Chris Zylka evleniyor.

"EN ROMANTİK AN"

36 yaşındaki güzel şarkıcı Paris Hilton'a, Amerikalı aktör sevgilisi Chris Zylka Colorado Aspen'de evlenme teklifi yaptı. Bu güzel anı ünlü şarkıcı Instagram hesabından "Hayatımın en romantik anı" notuyla paylaştı.

Paris Hilton'a sevgilisinden evlenme teklifi

Paris Hilton'a sevgilisinden evlenme teklifi ViDEO

"DÜNYANIN EN ŞANSLI KIZIYIM"

Paris Hilton Instagram hesabından paylaştığı gönderinin altına şu notu paylaştı: "Evet dedim! Hayatımın aşkıyla nişanlandığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem en iyi arkadaşım hem de ruh ikizim. Benim için her şeyiyle kusursuz biri. Fazlasıyla özel, sevgi dolu, iyi kalpli ve bağlı biri. Kendimi dünyanın en şanslı kızymışım gibi hissediyorum. Sen benim gerçekleşen hayallerimsin. Bana masalların gerçek olduğunu gösterdiğin için sana teşekkür ederim."

Paris Hilton'a sevgilisinden evlenme teklifi

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