Paris katliamcısı Belçika'da yargılanıyor

Salah Abdeslam Paris yakınlarındaki Fleury-Merogis Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Belçika'nın başkenti Brüksel'e getirildi.

İLK DURUŞMA BELÇİKA'DA

Abdeslam'ın Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili yargılanmadan önce Brüksel'de hakim karşısına çıkması gerekiyor. Salah Abdeslam, Belçika'da polisten kaçarken polis memurunu vurmak suçundan yargılanacak.

SALDIRIDAN SONRA BELÇİKA'YA KAÇMIŞTI

Abdeslam'ın erkek kardeşi Brahim de Paris'teki Bataclan adlı konser salonu ile birlikte çok sayıda mekana eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılara katılan yedi failden biriydi.

Abdeslam'ın da bu saldırılar sırasında olay yerinde olduğu, ancak üzerindeki bomba yüklü kemeri çıkarıp atarak Belçika'ya kaçtığı tespit edilmişti.

3 POLİSİ YARALAMIŞTI

Salah Abdeslam Brüksel'de bir polis baskını sırasında birlikte olduğu kişilerle birlikte polise ateş etmiş ve üç polis memurunun yaralanmasına yol açmıştı.

Salah Abdeslam, Mart 2016'daki polis baskınından üç gün sonra Molenbeek'te yakalanmıştı. Yakalanmasından dört gün sonra da Brüksel'deki metro durağında ve havalimanında saldırılar meydana gelmişti.