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Paris metrosunu su bastı

Aşırı yağışlar nedeniyle Paris'in merkezindeki 20'den fazla metro istasyonu sular altında kaldı.

10.07.2017 - 09:53
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  2. Dünya

Yağışlar nedeniyle Porte de Versailles, Maison Blanche, Porte de la Villette, Republique, Jacques Bonsergent, Quai de la Rapee ve Saint-Michel metro istasyonları kapatıldı.

Paris metrosunu su bastı

Başkentte her gün milyonlarca kişinin kullandığı 2, 4 ve 11 numaralı metro hatları da yağışlar ve su baskınlarından olumsuz etkilendi.

Paris metrosunu su bastı VİDEO

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Kapatılan metro istasyonlarının ne zaman açılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak istasyonlarda su tahliye ve temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Paris metrosunu su bastı

Paris'te metro istasyonlarının dışında çok sayıda binanın bodrum katını da su bastı. İtfaiye merkezlerine yüzlerce yardım ihbarı yapıldı.

Fransa Meteoroloji İşleri Müdürlüğü, dün Paris ve çevresinde aşırı yağış ve fırtına uyarısı yapmış ve alarm seviyesini, en yüksek derecenin bir altı olan turuncu olarak belirlemişti.

Paris metrosunu su bastı

Paris metrosunu su bastı

Paris metrosunu su bastı

Paris metrosunu su bastı

Paris metrosunu su bastı

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