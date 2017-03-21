Paris savcılığından Fiat'a hava kirliliği soruştuması

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF) hazırladığı rapor doğrultusunda Fiat hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

ABD'DE DE SORUŞTURMAYA MARUZ KALMIŞLARDI

Fransız televizyon kanalı, üç sorgu hakiminin konu ile ilgili idari soruşturmayı yürüteceğini bildirdi. Fiat Chrysler hakkında yine aynı suçlamayla ABD’de de soruşturma açılmıştı.

RENAULT VE WOLKWAGEN HAKKINDA DA AÇILMIŞTI

Paris savcılığı daha önce de DGCCRF raporu doğrultusunda, dizel motorların emisyon testlerinde hile yaptığı şüphesiyle Renault ve Volkswagen aleyhine adli soruşturma başlatmıştı.

Peugeot ile ilgili raporunu ise şubat ayında savcılığa gönderen DGCCRF, dün Opel’i aklayarak, bu şirket ile ilgili soruşturmayı kapattığını açıklamıştı.