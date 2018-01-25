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Paris sokakları sular altında kaldı

Fransa'da başkent Paris, şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Seine Nehri'nin sularıyla doldu. Paris sokakları taşkınların altında kaldı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 15:31..
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Fransa'da şiddetli yağışlar başkent Paris'te taşkınlara neden oldu. Seine Nehri'nin taşması sonucu, Başkent sular altında kaldı. Kentte yaya ulaşımının sağlandığı yerlerde plastik botlarla ulaşım sağlanıyor.

Paris sokakları sular altında kaldı

CADDELER SULARLA KAPLANDI

Sel sularının altında kalan caddelerde yürümek, halk için oldukça zor oldu. Kimileri yüksek yerlerden atlayarak suları aşmaya çalışırken, kimileri ise yüzmeyi tercih etti.

Paris sokakları sular altında kaldı - GALERİ

Seine Nehri'nin kıyısındaki yolların araç trafiğine kapatılması, başkentte ulaşımının olumsuz yönde etkilenmesine yol açtı. Plastik botlar ile mahsur kalanlar kurtarıldı.

Paris sokakları sular altında kaldı

Paris sular altında VİDEO

NOTRE DAME KATEDRALİ'Nİ FARELER BASTI

Kanalizasyonların taştığı, nehirlerin yol seviyesine çıktığı kenti, bir de fareler istila etti. Kanalizasyonlarda yaşayan hayvanlar, yuvalarının suyla dolması nedeniyle cadde seviyesine çıktılar.

Fransa'nın sembol yapılarından olan Notre Dame Katedrali'nin bulunduğu bölgede farelerin adeta cirit attığı görüntüler objektiflere yansıdı.

Paris sokakları sular altında kaldı


MÜZELER KAPATILDI

Nehir kenarında bulunan Louvre Müzesi'nin İslami sanat eserlerinin bulunduğu bölüm, ön tedbir amacıyla pazar gününe kadar kapatıldı.Paris'te, 2016'da meydana gelen taşkın nedeniyle Louvre ve Orsay gibi müzeler ziyarete kapatılarak eserlerin bir kısmı tahliye edilmişti.

Paris sokakları sular altında kaldı


KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Aşırı yağışların neden olduğu taşkınlar Fransa ile Almanya arasındaki Ren ve Ron nehirlerini de tehdit ediyor. Taşkınların o bölgede de hafta sonuna kadar başlayabileceği tahmin edilirken, 30 ayrı bölgede uyarılar yapıldı.

Taşkın ve sel tehlikesi nedeniyle dün 3 bölgede kırmızı alarm verilmişti. Nehirdeki su seviyesinin bu hafta sonu 6 metre 10 santime ulaşması bekleniyor.

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