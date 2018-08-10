Paris'te 1 yıl yaşayan 183 sigara içmiş gibi oluyor

Havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yaratıyor.

Le Parisien gazetesinin Ulaşım ve Çevre Derneğinin yaptığı araştırmaya dayandırdığı haberine göre, iki adet sigara içmekle 4 gün Paris'te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtildi.

Yıllık hesaplandığında, Paris'te 1 yıl nefes almanın 183 adet sigara içmeye bedel olduğu ortaya konuldu.

Dernek yetkilisi Jens Muller'in, havanın çok kirli olduğu dönemlerde açık havada spor yapmanın ve yemek yemenin sağlıklı olmadığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

METRO, AÇIK HAVADAN 10 KAT DAHA KİRLİ

Geçen yıl da Paris metrosunun havasındaki zehirli parçacıkların, başkentte açık havaya oranla 10 kat fazla olduğu belirlenmişti.

Hava kirliliği ölçüm verilerine göre, geçen yıl 4 Temmuz'da metro içinde metreküp başına 438 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarı, aynı saatlerde açık havada metreküp başına 27 mikrogram olarak ölçülmüştü.

Çevre kirliliği konusunda önemli taahhütlerde bulunulan Paris İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapan şehrin yönetimi, hava kirliliği konusundaki önlemlerini artırmaya çalışıyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, iki yıl önce Meksika'da yapılan C40 belediye başkanları zirvesinde 2025'e kadar dizel araçları kentte yasaklama taahhüdünde bulunmuştu.

Paris'te hava kirliliği oranının arttığı dönemlerde, şehirde tek ve çift plaka uygulamasına geçiliyor. En son geçen hafta bu uygulamaya geçilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bildirmişti.

Dizel araçların yaydığı azot oksit gazlarının, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu biliniyor.