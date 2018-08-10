taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,3780
EURO
7,2882
ALTIN
248,50
PETR
72,9100

Paris'te 1 yıl yaşayan 183 sigara içmiş gibi oluyor

Fransa'nın başkentinde 1 yıl yaşamanın 183 sigara içmeye bedel olduğu ortaya çıktı.

AA | 10.08.2018 - 22:52..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yaratıyor.

Le Parisien gazetesinin Ulaşım ve Çevre Derneğinin yaptığı araştırmaya dayandırdığı haberine göre, iki adet sigara içmekle 4 gün Paris'te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtildi.

Yıllık hesaplandığında, Paris'te 1 yıl nefes almanın 183 adet sigara içmeye bedel olduğu ortaya konuldu.

Dernek yetkilisi Jens Muller'in, havanın çok kirli olduğu dönemlerde açık havada spor yapmanın ve yemek yemenin sağlıklı olmadığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Paris'te 1 yıl yaşayan 183 sigara içmiş gibi oluyor

METRO, AÇIK HAVADAN 10 KAT DAHA KİRLİ

Geçen yıl da Paris metrosunun havasındaki zehirli parçacıkların, başkentte açık havaya oranla 10 kat fazla olduğu belirlenmişti.

Hava kirliliği ölçüm verilerine göre, geçen yıl 4 Temmuz'da metro içinde metreküp başına 438 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarı, aynı saatlerde açık havada metreküp başına 27 mikrogram olarak ölçülmüştü.

Paris'te 1 yıl yaşayan 183 sigara içmiş gibi oluyor

Çevre kirliliği konusunda önemli taahhütlerde bulunulan Paris İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapan şehrin yönetimi, hava kirliliği konusundaki önlemlerini artırmaya çalışıyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, iki yıl önce Meksika'da yapılan C40 belediye başkanları zirvesinde 2025'e kadar dizel araçları kentte yasaklama taahhüdünde bulunmuştu.

Paris'te hava kirliliği oranının arttığı dönemlerde, şehirde tek ve çift plaka uygulamasına geçiliyor. En son geçen hafta bu uygulamaya geçilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bildirmişti.

Dizel araçların yaydığı azot oksit gazlarının, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

1191
Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil

Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil

741
Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

Trump'ın sözlerine Türk kullanıcılarından cevap

361
Mike Pence'den Brunson tehdidi

Mike Pence'den Brunson tehdidi

889
Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

616
Erdoğan ile Putin arasında ekonomi görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında ekonomi görüşmesi

289
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1417
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM