Fransa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Balkondan düşmekte olan küçük çocuğu gören ve sokaktan geçen genç bir adam, çocuğu kurtarmak için hayatını tehlikeye attı.
Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı ViDEO
4 KATI TIRMANARAK ÇOCUĞU KURTARDI
Çocuğu kurtarmak isteyen adam, önce ne yapacağını bilemedi. Ardından da 4 katı tırmanmaya başladı.
KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Tırmandıktan sonra çocuğu yukarı çekerek kurtaran adam kahraman ilan edildi. Ayrıca etraftakiler kahraman adamı alkışlarla tebrik etti.