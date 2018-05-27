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Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı

Fransa'nın başkenti Paris'te balkondan düşmekte olan çocuğu kurtarmak için genç bir adam, kendini adeta feda etti.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 14:40..
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Fransa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Balkondan düşmekte olan küçük çocuğu gören ve sokaktan geçen genç bir adam, çocuğu kurtarmak için hayatını tehlikeye attı.

Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı

Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı ViDEO

4 KATI TIRMANARAK ÇOCUĞU KURTARDI

Çocuğu kurtarmak isteyen adam, önce ne yapacağını bilemedi. Ardından da 4 katı tırmanmaya başladı.

Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Tırmandıktan sonra çocuğu yukarı çekerek kurtaran adam kahraman ilan edildi. Ayrıca etraftakiler kahraman adamı alkışlarla tebrik etti.

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