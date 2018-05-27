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Bayram ziyereti için ülkesine dönen Suriyeliler

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Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde son durum

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Paris'te cesur adam çocuğu kurtarmak için 4 kat tırmandı

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1 Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda kur eleştirilerine yanıt vererek Türkiye'nin büyümede dünyada bir numara olduğunu ve kur manipülasyonu uygulandığını söyledi.

3 Güvenlik korucularına zam müjdesi İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucu maaşlarının 135 TL artırılacağını açıkladı.

4 Türkiye'nin Maldivleri yaza hazır Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü, göz alıcı güzelliğiyle sezonu açtı.

5 Kim Whan-ki'nin eserine 7,87 milyon dolar verildi Güney Koreli Kim Whan-ki'nin '3-II-72 #220' isimli resmi, açık artırmada 7,87 milyon (38 milyon TL) dolara satıldı.

6 Erdek Belediyesi'nin araçlarına haciz konuldu CHP'li Erdek Belediyesi’nden alacaklı olan kişi ve kişiler belediyeye ait araçlara haciz koydurmak için icra uygulaması başlattı.