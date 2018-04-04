Avrupa'da medeniyeti sembolize eden ülkelerin başında Fransa ve başkenti Paris geliyor. Ancak Paris bu günlerde o medeni hallerinden çok uzakta. Grev mevsimlerinin başlamasıyla iş bırakma eylemleri gerçekleştiren işçiler hayatı felç etti. Özellikle salı günü iş bırakma eylemi yapan demir yolu çalışanları ülkede ulaşımı bitirme noktasına getirdi.

RENLERE CAMDAN BİNDİLER

Dün başlayan eylemlerde tren garlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün de devam eden eylemler artık Fransızları çıldırtma noktasına getirdi. Öyle ki sayılı halde sefer yapan trenleri kaçırmak istemeyen Parisliler, ağızına kadar dolan trenlere camlardan binmeye çalıştı.

Tamamen dolan vagonlarda adeta izdiham yaşatan tren yolcuları, araca binebilmek için birbirlerini ezdi.

Paris'te medeniyet: Trene camdan bindiler VİDEO

GARLARDA KUYRUKLAR

Demir yolu sektöründe yaşanan iş bırakma eylemleri nedeniyle garlarda oluşan uzun kuyruklar bugün de devam etti. Binlerce kişi her bir garda kuyruklara girerek trenlere binebilmeye çalıştılar.

TRAFİK FELÇ

Paris'te yaşanan bir diğer problem de trafik oldu. Demir yolu işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle toplu taşıma araçlarını, taksileri tercih etmek durumunda kalan halk, yollara akın etti. Parislilerin bu akını bölgede görülmemiş trafiğin oluşmasına neden oldu.

36 GÜN İŞ BIRAKMA

"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen hareket kapsamında kurum çalışanları önümüzdeki 3 ay boyunca toplam 36 gün iş bırakma eylemi düzenliyor. Her hafta 2 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak olan demiryolu çalışanları toplamda 3 ay süreyle 36 gün eylem yapılacak.

DEMİR YOLU İŞÇİLERİ MACRON'A TEPKİLİ

SNCF çalışanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demir yolu çalışanlarının özel statüsünü de değiştirmek istiyor.

Grevin ilk gününde Fransa karıştı VİDEO

Oldukça fiziksel bir işte, gece ve hafta sonu vardiyalarıyla çalışan demir yolu işçilerinin erken emeklilik ve daha iyi sağlık hizmeti gibi avantajları var. Ayrıca ortalama brüt maaşın 2912 euro olduğu ülkede SNCF çalışanları ortalama 3090 euro kazanıyor.