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Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor

Paris'in göbeğinde bulunan Millenium mülteci kampı bugün polisler tarafından kapatılıyor. Çok sayıda polisin girdiği kamptan mülteciler çıkartılırken, çadırlar iş makineleriyle söküldü.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 10:22..
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Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor

Avrupa'nın göbeği Paris'te insanlık dramı yaşanıyor. Saint Denis ve Saint Martin kanallarında, su kenarında kurulan yüzlerce çadırda kamp kuran mülteciler, bugün bölgeden çıkartıldı.

Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor


KAMPA POLİS BASKINI

Polisler tarafından yapılan baskın ile bölgeden çıkartılan mülteciler, kamptan uzaklaştırıldı. Polisler kamptaki mültecileri sırayla otobüslere bindirirken göçmenler Paris'ten uzaklaştırıldı.

Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor ViDEO

Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor


İŞ MAKİNELERİ İLE YIKIM

Mültecilerin kamptan çıkartılmasından hemen sonra devreye iş makineleri girdi. Kanalın kıyısında kurulu bulunan çadırları söken iş makineleri bölgedeki kampı yıktı. Geride kalan göçmenler ise evlerinin yıkımını çaresiz gözlerle izledi.

Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor

KADERLERİNE TERK EDİLDİ

Fransa mülteciler konusunda bu tutumu ilk kez göstermiyor. Daha önce Calais mülteci kampını da yıkarak mültecileri evsiz bırakan Fransa hükümeti, bu sefer de Paris'in turistik yüzünün bozulmaması için mültecileri kaderlerine terk etti.

Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor

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