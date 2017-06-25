Paris'te Olimpiyat Oyunları etkinliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bugün bir bölümüne katıldığı 30'dan fazla spor aktivitesine Parisliler ve şehri ziyaret edenler de ilgi gösterdi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Fransız sporcu Tony Estanguet'in organizasyonunu üstlendiği etkinlikle Paris'in 2024 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazır olduğu mesajı verildi.

250 Fransız sporcunun da destek verdiği iki gün süren etkinliklere 1.12 milyon kişinin katıldığı bildirildi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #ReadyFor24 etiketi oluşturularak organizasyona dikkat çekildi.

Çoğu Seine nehri üzerinde veya kıyısında düzenlenen aktivitelerde, sporseverler bokstan kanoya, yüz metre yarışından bisiklet sürmeye kadar pek çok etkinliğe katıldı.

ABD'nin Los Angeles ve Fransa'nın Paris kentlerinin aday olduğu 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibinin, 13-17 Eylül tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek 130. Dünya Olimpiyat Komitesi Toplantısı'nda belli olması bekleniyor.